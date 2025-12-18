El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 17 de diciembre de 2025

Publicado: jueves, 18 diciembre 2025 5:34
   MÉRIDA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves, 18 de diciembre, en Extremadura, cielos poco nubosos, con brumas y nieblas matinales, sobre todo en los valles de los grandes ríos, mientras que al final del día tenderá a aumentar la nubosidad.

    Las temperaturas estarán con pocos cambios, de tal forma que en Badajoz los termómetros oscilarán entre 5 grados de mínima y 16 de máxima y en la de Cáceres entre 6 y 14 grados.

   Los vientos soplarán del sur y sureste, flojos con algunos intervalos moderados, según la predicción de la Aemet.

