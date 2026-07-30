El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 30 de julio de 2026

Archivo - Chico bebiendo agua en una fuente - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este jueves, 30 de julio, en Extremadura temperaturas significativamente altas, en las que las mínimas continuarán sin cambios o en ligero descenso, y las máximas se mantendrán con ligeros cambios.

En este sentido, los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre los 19 grados de mínima y los 39 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 21 y 38 grados.

Los cielos estarán poco nubosos, con algunas nubes altas y medias, mientras que los vientos soplarán del suroeste al oeste, de carácter flojo en general.