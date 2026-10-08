El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 8 de octubre de 2026

Archivo - Cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, día 8, cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas permanecerán sin cambios o en ligero descenso, mientras que las máximas no variarán en el norte y experimentarán un ligero ascenso en el resto.

De este modo, los termómetros oscilarán entre los 13 y los 27 grados en Badajoz, así como entre los 12 y los 24 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del norte, flojos, con intervalos de moderados en el norte, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.