El tiempo en Extremadura para hoy jueves, 3 de septiembre de 2026

Sol, calor - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, 3 de septiembre, cielos poco nubosos con algunas nubes altas, así como temperaturas significativamente altas o muy altas.

En concreto, los termómetros oscilarán entre los 20 grados de mínima y los 43 de máxima en Badajoz, así como entre los 21 y los 40 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región flojos variables, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.