El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 19 de enero de 2026

MÉRIDA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes, 19 de enero, en Extremadura, cielos poco nubosos con predominio de nubes altas, así como heladas y posibles brumas y nieblas matinales.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o irán en ligero descenso, mientras que las máximas ascenderán ligera o moderadamente, de tal forma que los termómetros oscilarán en la provincia de Badajoz entre 0 grados de mínima y 14 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 0 y 12 grados.

Los vientos, por su parte, soplarán en la región variables o del noroeste, flojos con algún intervalo de moderados.