El tiempo en Extremadura hoy lunes, 22 de septiembre de 2025

MÉRIDA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, 22 de septiembre, cielos poco nubosos o despejados, así como temperaturas mínimas que irán en descenso y máximas que podrán experimentar lo mismo o mantenerse sin cambios.

A lo largo de la jornada, los termómetros oscilarán, en la provincia de Badajoz, entre los 10 grados de mínima y los 27 de máxima, y entre 11 y 24 en la de Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán del norte y noroeste, flojos, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.