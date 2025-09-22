El tiempo en Extremadura hoy lunes, 22 de septiembre de 2025

Archivo - Cielos poco nubosos. Imagen de archivo
Archivo - Cielos poco nubosos. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 22 septiembre 2025 5:31

   MÉRIDA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, 22 de septiembre, cielos poco nubosos o despejados, así como temperaturas mínimas que irán en descenso y máximas que podrán experimentar lo mismo o mantenerse sin cambios.

   A lo largo de la jornada, los termómetros oscilarán, en la provincia de Badajoz, entre los 10 grados de mínima y los 27 de máxima, y entre 11 y 24 en la de Cáceres.

   Por su parte, los vientos soplarán del norte y noroeste, flojos, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

Contador