Archivo - Cielos poco nubosos. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, 23 de noviembre, cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas en la segunda mitad del día.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta que se produzcan brumas y nieblas matinales dispersas.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en descenso, mientras que las máximas permanecerán sin cambios o en ascenso. En Badajoz, los termómetros oscilarán entre los 19 y los 5 grados; en Cáceres, se moverán entre los 17 y los 5 grados centígrados.

El viento será de componente este o sureste y de carácter flojo.