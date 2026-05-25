El tiempo en Extremadura para hoy lunes, 25 de mayo de 2026

Archivo - Un joven bebe agua de una fuente durante la cuarta ola de calor del verano, a 21 de agosto de 2023, en Badajoz, Extremadura (España). - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, 25 de mayo, cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución, sin descartar algunos chubascos dispersos con tormenta en el norte de la región.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alerta altas temperaturas máximas, que registrarán ligeros cambios. En Badajoz, la máxima alcanzará los 38 grados, mientras que la mínima permanecerá en los 18 grados. En la capital cacereña, los termómetros se mantendrán entre los 36 y los 20 grados.

El viento será de componente sureste o variable, y soplará flojo con intervalos de moderado.