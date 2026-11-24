Archivo - Cielo cubierto de nubes. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este martes, 24 de noviembre, cielo nuboso, tendiendo a intervalos de nubes bajas, con precipitaciones débiles generalizadas, preferentemente durante el día, que pueden ser ocasionalmente moderadas en el norte.

De esta forma, la cota de nieve se situará por encima de 1800-2000 metros, bajando hasta 1300-1400 metros al final del día, y no se descartan brumas y bancos de niebla.

Por su parte, las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, localmente moderado, mientras que las máximas bajarán, con termómetros que se moverán entre los 9 grados de mínima y los 16 de máxima en Badajoz, y entre los 8 y los 12 grados en Cáceres.

A su vez, el viento soplará del sur al suroeste y oeste, flojo con intervalos de moderado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).