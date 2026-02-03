El tiempo en Extremadura para hoy martes, 3 de febrero de 2026

Archivo - Un charco de agua en un día lluvioso en Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes, 3 de febrero, en Extremadura cielo nuboso o cubierto con precipitaciones débiles a moderadas, con la cota de nieve de 1.100 a 1.500 metros de altitud y vientos del suroreste con intensidad moderada.

Las temperaturas bajarán o se mantendrán sin cambios, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 7 grados de mínima y 13 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 7 y 11 grados.