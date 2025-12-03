El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 3 de diciembre de 2025

Archivo - Intervalos de sol y nubes - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, día 3, intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles dispersas de madrugada, más probables en el este, y que podrán ser de nieve por encima de 900 a 1.200 metros.

No se descartan tampoco brumas y bancos de niebla, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, que añade que los vientos soplarán del noroeste al suroeste, flojos con algunos intervalos de moderados.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un descenso o permanecerán sin cambios, mientras que las máximas no variarán. No se descartan, asimismo, heladas débiles dispersas, más probables en zona de montaña del norte.

En concreto, los termómetros oscilarán entre los 4 grados de mínima y los 16 de máxima en Badajoz, así como entre los 4 y los 12 grados en Cáceres.