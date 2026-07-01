El tiempo en Extremadura hoy miércoles, 1 de julio de 2026

Archivo - Mujer bebiendo agua y usando un ventilador por el calor - FCAFOTODIGITAL/ISTOCK - Archivo

MÉRIDA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, 1 de julio, cielos poco nuboso, con intervalos de nubes altas, sin descartar nubes de evolución diurna.

Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, con noches tropicales, con temperaturas por encima de los 20 grados, de modo que en la provincia de Badajoz los termómetros oscilarán entre 21 y 42 grados, y en Cáceres lo harán entre 25 y 40 grados.

El viento soplará con dirección variable y flojo, tendiendo de componente norte y con intervalos de moderado por la tarde en la mitad norte, según la según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.