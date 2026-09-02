El tiempo en Extremadura para hoy miércoles, 2 de septiembre de 2026

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MÉRIDA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, 2 de septiembre, cielos poco nubosos o despejados.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas permanecerán sin cambios en el noroeste y en ligero o moderado ascenso en el resto, y las máximas subirán. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 16 y los 38 grados en Badajoz, así como entre los 17 y los 37 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región flojos variables, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.