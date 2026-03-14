El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 14 de marzo de 2026

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MÉRIDA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, día 14, intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil y dispersa en el norte, y con tendencia a cielos poco nubosos.

Asimismo, la cota de nieve se situará sobre los 1.700 a 1.300 metros; y se acumularán heladas débiles dispersas en el norte montañoso. De igual modo, los vientos soplarán del noroeste al norte, flojos y con aumento a moderados.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un descenso o permanecerán sin cambios, mientras que las máximas sufrirán una bajada moderada, localmente notable.

Así, los termómetros oscilarán entre los 8 y los 16 grados en Badajoz, así como entre los 8 y los 14 grados en Cáceres, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.