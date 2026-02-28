El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 28 de febrero de 2026

Archivo - Sol y nubes - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, 28 de febrero, cielos poco nuboso o despejado, con algún intervalo de nubes medias y altas por la mañana.

Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, con termómetros oscilarán entre los 6 y los 19 grados en Badajoz, así como entre los 6 y los 18 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región viento de componente norte y oeste flojo, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.