El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 4 de abril de 2026

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MÉRIDA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, día 4, cielos poco nubosos o despejados, así como temperaturas en ascenso, más acusado en las mínimas.

En concreto, los termómetros oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 29 de máxima en Badajoz, así como entre los 10 y los 25 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos predominarán de componente este y norte, flojos, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.