El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 4 de abril de 2026

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Europa Press Extremadura
Publicado: sábado, 4 abril 2026 5:31
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   MÉRIDA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, día 4, cielos poco nubosos o despejados, así como temperaturas en ascenso, más acusado en las mínimas.

   En concreto, los termómetros oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 29 de máxima en Badajoz, así como entre los 10 y los 25 grados en Cáceres.

   Por su parte, los vientos predominarán de componente este y norte, flojos, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

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