El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 7 de febrero de 2026

Varias personas caminan bajo sus paraguas en la calle Santa Eulalia de Mérida. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este sábado, 7 de febrero, en Extremadura, precipitaciones generalizadas, localmente fuertes y persistentes que pueden ir acompañadas de tormentas y granizo.

Asimismo se esperan nevadas con acumulados significativos en el extremo noreste, situándose la cota de la nieve entre 1.500 y 1.300 metros de altitud, mientras que el viento soplará del suroeste moderado, sin descartar rachas fuertes.

Temperaturas sin cambios, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 6 grados de mínima y 14 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 5 y 12 grados.