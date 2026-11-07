El tiempo en Extremadura para hoy sábado, 7 de noviembre de 2026

Archivo - Cielo nuboso en Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este sábado, 7 de noviembre, cielos nubosos o cubiertos, con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas, tendiendo a disminuir la nubosidad durante el día.

Temperaturas mínimas en ascenso, que será localmente notable, y máximas en ligero ascenso, con termómetros que se moverán entre los 8 grados de mínima y 25 de máxima en Badajoz, mientras que en Cáceres oscilarán entre los 9 y los 21 grados.

Por su parte, el viento soplará flojo de dirección variable, según la previsión que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.