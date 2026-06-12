El tiempo en Extremadura hoy viernes, 12 de junio de 2026

Archivo - Un hombre bebe agua de una fuente. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, 12 de junio, cielos poco nuboso o despejado por la mañana y nubosidad de evolución diurna, con baja probabilidad de algunos chubascos dispersos con tormenta, principalmente en zonas próximas a Portugal.

Por su parte, las temperaturas mínimas subirán mientras que las máximas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, de modo que en Badajoz los termómetros se moverán entre los 20 y los 40 grados, mientras que en Cáceres oscilarán entre los 22 y los 37 grados.

El viento soplará de componentes este o sur, flojo con algún intervalo de moderado, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.