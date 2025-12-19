El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 19 de diciembre de 2025

Archivo - Una persona camina con paraguas - EUROPA PRESS TV - Archivo

MÉRIDA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes, 19 de diciembre, en Extremadura, un aumento progresivo de la nubosidad, con precipitaciones débiles o moderadas que se irán extendiendo de oeste a este y que podrán ser de nieve en las cotas más elevadas del norte montañoso.

Las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso y las máximas en descenso, de tal forma que en Badajoz los termómetros oscilarán entre 6 grados de mínima y 13 de máxima y en la de Cáceres entre 9 y 11 grados.

Los vientos soplarán del sureste o variables, flojos con algún intervalo moderado, según la predicción de la Aemet.