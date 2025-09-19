El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 19 de septiembre de 2025

Archivo - Cielos con nubes en en el acueducto de San Lázaro en Mérida - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, 19 de septiembre, cielo poco nuboso con nubes altas, y con intervalos de nubosidad de evolución diurna, sin descartar chubascos dispersos con tormenta, más probables en el norte, que pueden ser fuertes.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso, con termómetros que oscilarán entre los 20 grados de mínima y los 34 de máxima en ambas provincias.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del sur o suroeste o variable, flojo con intervalos de moderado, sin descartar rachas ocasionales fuertes o muy fuertes, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.