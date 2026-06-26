El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 26 de junio de 2026

Archivo - Cielo despejado en Mérida - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, día 26, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el oeste en la primera mitad del día, y nubosidad de evolución por la tarde.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un descenso o permanecerán sin cambios, mientras que las máximas subirán. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 16 y los 31 grados en Badajoz, así como entre los 17 y los 30 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región del oeste o suroeste, flojos en general, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.