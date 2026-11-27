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MÉRIDA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, 27 de noviembre, cielos poco nuboso o intervalos nubosos, predominando las nubes bajas, con brumas y nieblas matinales, que pueden ser persistentes en la mitad sur.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios, y máximas en ascenso, generalmente ligero, con termómetros que oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 17 de máxima en Badajoz, y entre los 8 y los 15 grados en Cáceres.

Por su parte, el viento soplará flojo, tendiendo a este en la ribera del Guadiana y variable en el resto, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).