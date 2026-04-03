El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 3 de abril de 2026

Archivo - Imagen de archivo de cielos despejados en Mérida - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, 3 de abril, cielos poco nubosos o despejados, así como temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ascenso o sin variación.

En concreto, los termómetros oscilarán entre los 9 y los 27 grados en Badajoz, así como entre los 8 y los 24 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región de componente norte, flojos en general, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.