El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 2 de octubre de 2026

Archivo - Cielo nuboso - AYUNTMIENTO DE CORIA - Archivo

MÉRIDA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, 2 de octubre, intervalos nubosos, con predominio de nubes altas, tendiendo a nuboso.

También se prevén precipitaciones y chubascos con tormentas, más probables e intensas en la segunda mitad del día, que podrán ser fuertes, principalmente en el extremo oriental.

Las temperaturas mínimas estarán en ascenso, que será ligero en la mitad sur, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso, menos acusado en el este y sur. Así, los valores oscilarán en Badajoz entre los 32 grados de máxima y los 16 de mínima y en Cáceres entre los 30 y los 17 grados.

En cuanto al viento, soplará flojo a moderado, virando entre sur y este, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).