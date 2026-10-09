El tiempo en Extremadura para hoy viernes, 9 de octubre de 2026

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Cielos despejados
Cielos despejados - EUROPA PRESS
Europa Press Extremadura
Publicado: viernes, 9 octubre 2026 5:32
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   MÉRIDA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura registrará este viernes, día 9, cielos poco nubosos o despejados, así como temperaturas en descenso, ligero en general.

   En concreto, los termómetros oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 26 de máxima en Badajoz, así como entre los 10 y los 21 grados en Cáceres.

   Por su parte, los vientos soplarán en la región entre el norte y este, flojos en general, según la predicción que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.

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