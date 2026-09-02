Toda Extremadura estará en alerta naranja por altas temperaturas este jueves excepto el norte de Cáceres

Archivo - Mujer bebiendo agua con calor extremo - KIEFERPIX/ ISTOCK - Archivo

MÉRIDA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta naranja por altas temperaturas en toda la comunidad autónoma salvo en el norte de Cáceres, que será de nivel amarillo, entre las las 13,00 y las 21,00 horas.

En concreto, la alerta naranja se activará en las Vegas del Guadiana, Sur, La Siberia Extremeña, Barros y La Serena, en la provincia de Badajoz; y en las zonas de Tajo y Alagón, Meseta Cacereña, Villuercas y Montánchez en la provincia de Cáceres. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, en estas comarcas se pueden alcanzar los 40 grados centígrados.

Además, se ha activado la alerta amarilla en la zona Norte de la provincia de Cáceres donde, según la AEMET, se pueden alcanzar los 37 grados.

Ante esta situación el 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local.

A la ciudadanía se le recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerado, evitar comidas copiosas y no consumir bebidas alcohólicas, reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares.

En casa, utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantenerlos alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservaciones. También prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación.