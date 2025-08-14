Toda Extremadura excepto el sur de Badajoz activará este viernes el aviso naranja por temperaturas de hasta 43 grados

Archivo - Vista de varios chorros de agua de una fuente - Andrés Rodríguez - Europa Press - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Toda la comunidad de Extremadura excepto el sur de Badajoz activará este viernes el aviso naranja por temperaturas máximas de hasta 43 grados centígrados, valores que se podrían registrar en las Vegas del Guadiana.

También, la Siberia extremeña, Barros y Serena, Tajo y Alagón y la meseta cacereña tendrán aviso naranja por máximas de hasta 40 grados, mientras que el norte de Cáceres y Villuercas y Montánchez podrían llegar a 39 grados.

Por su parte, el sur de Badajoz tendrá aviso amarillo por temperaturas máximas de 38 grados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que indica que estarán activos de 13,00 a 21,00 horas.

