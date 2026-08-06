Toda Extremadura excepto el sur de Badajoz y la Meseta cacereña tendrá aviso amarillo el viernes por altas temperaturas

Sol Calor Temperaturas altas verano - EUROPA PRESS

MADRID/MÉRIDA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Toda Extremadura excepto el sur de Badajoz y la Meseta cacereña estará en aviso amarillo este viernes, 7 de agosto, por altas temperaturas, que podrán alcanzar los 38 grados en algunas zonas.

El aviso se iniciará a las 13,00 horas y permanecerá activo hasta las 21,00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el conjunto del país, las lluvias, las tormentas, el viento y, sobre todo, el calor pondrán este viernes en aviso a 13 comunidades autónomas (CC.AA.), en un día en el que Córdoba y Jaén alcanzarán al nivel naranja por altas temperaturas, según la predicción de la Aemet.

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