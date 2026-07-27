Toda Extremadura excepto el sur de Badajoz y la Siberia tendrá este lunes aviso amarillo por altas temperaturas

Mujer con paraguas para refugiarse del sol - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Toda Extremadura excepto el sur de Badajoz y la zona de la Siberia tendrá este lunes, 27 de julio, aviso amarillo por altas temperaturas, que podrían llegar hasta los 39 grados en las Vegas del Guadiana.

De igual forma, en Barros y Serena, en el Tajo y Alagón y en la meseta cacereña las máximas podrían alcanzar valores de hasta 38 grados, mientras que en el norte de Cáceres y en Villuercas y Montánchez marcarán máximas de 36 grados.

Los avisos por altas temperaturas se activarán en Extremadura a las 13,00 horas y terminarán a las 21,00 horas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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