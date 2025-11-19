Toño Pérez, José Pizarro o Pepe Rodríguez se citan en la II Feria Agroalimentaria Espiga de Caja Rural de Extremadura

BADAJOZ, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los chef Toño Pérez y José Pizarro serán los embajadores de la II Feria Agroalimentaria Espiga de Caja Rural de Extremadura, que se celebra del 21 al 24 de noviembre en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) con los productos extremeños y las denominaciones e indicaciones geográficas protegidas de la región como protagonistas.

También estarán presentes el chef y presentador de Masterchef, Pepe Rodríguez, o el restaurador portugués con dos estrellas Michelín Henrique Sá Pessoa, con el objetivo de fomentar la gastronomía extremeña en el otro lado de la raya; o televisivos como Carlos Maldonado, estrella Michelín y ganador de Masterchef y Olivia, de Masterchef junior, quienes intervendrán en coloquios o showcookings.

El programa incluye además una charla de la directora de Comunicación de Michelin España y Portugal, Mónica Rius, y la intervención de la directora de la Guía Repsol, María Ritter, junto a catas, showcooking, concurso de tapas, charlas o talleres que completarán esta feria que contará con 65 stand y la presencia de más de 130 empresas participantes.

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo; la directora general, Rocío Morales; la gerente del Fondo de Educación, María Navarro; la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y la concejala de Ifeba del Ayuntamiento de Badajoz, Elena Salgado, han presentado esta nueva edición que convertirá a la ciudad en el epicentro de la agroalimentación, el turismo rural y la gastronomía de Extremadura desde este viernes día 21 y hasta el lunes día 24.

