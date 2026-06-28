Un toro hiere de gravedad a un varón en la madrugada de este domingo durante los festejos de San Juan en Coria

Festejos taurinos por las Fiestas de San Juan de Coria - AYUNTAMIENTO DE CORIA

CORIA (PLASENCIA), 28 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 29 años, ha resultado herido de carácter grave tras recibir una cogida por parte de un toro durante los festejos taurinos de las Fiestas de San Juan de Coria.

El suceso se ha producido esta pasada madrugada, en la Plaza de España de la localidad, cuando el toro del ayuntamiento, de la ganadería Carasblancas del Carpio, con nombre Rompecoches, ha embestido a un participante que se encontraba en el recorrido.

El parte médico especifica que se ha producido en torno a las 04,10 horas y ha sido en un recorte en la plaza de toros. El morlaco ha embestido al hombre que, como consecuencia, ha sufrido un varetazo en epigastrio y un traumatismo toracoabdominal cerrado.

Los sanitarios han realizado una ecografía que no ha mostrado lesiones internas y han decidido su traslado al Hospital Ciudad de Coria en ambulancia de soporte vital avanzado para realizarle nuevas pruebas.

El hombre, cuyo pronóstico es grave, permanece ingresado en la planta de cirugía del hospital cauriense. Se encuentra estable y no ha requerido intervención quirúrgica, según ha informado el Ayuntamiento de Coria en un comunicado.

La alcaldesa del municipio, Almudena Domingo, ha agradecido la rápida actuación de los servicios médicos y la colaboración ciudadana, así como desear una pronta recuperación a los heridos.

El consistorio recuerda la importancia de seguir todas las recomendaciones de seguridad durante el desarrollo de estos festejos tradicionales para garantizar el bienestar de los participantes.