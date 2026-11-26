La candidata número 1 del PP al Congreso por Badajoz, Teresa Tortonda, atiende a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número 1 del PP al Congreso de los Diputados por Badajoz, Teresa Tortonda, ha reclamado un sistema de financiación autonómica "leal", "transparente" y que tenga en cuenta las "peculiaridades" de cada comunidad.

En este sentido, Tortonda, en declaraciones a los medios en Mérida, ha criticado que Extremadura reciba "cero euros" de los 21.000 millones de euros adicionales del sistema de financiación propuesto por el Gobierno de España.

En este sentido, la 'popular' ha criticado igualmente las reuniones bilaterales entre el Gobierno nacional y algunas comunidades para abordar la financiación autonómica.

"Nosotros queremos una financiación donde todas las comunidades autónomas podamos hablar en esa Conferencia de Presidentes que se ha reunido muy pocas veces en estos ocho años, que creo que ha habido entre una reunión y otra una diferencia de 33 meses, cuando es obligatoria hacerlo dos veces al año", ha planteado.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se escuchen a todas las comunidades autónomas, porque "lo que es de todos, indudablemente, tiene que ser decidido entre todos".

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