Archivo - Imagen de archivo de una persona votando en un colegio electoral. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 891.589 electores podrán ejercer su derecho al voto en Extremadura en las elecciones generales de este 29 de noviembre, para elegir a los nueve representantes de la región en el Congreso de los Diputados, cinco de ellos por la provincia de Badajoz, y cuatro por la de Cáceres.

Del total de electores en Extremadura, 35.338 ciudadanos podrán participar por primera vez en unas elecciones generales al haber alcanzado la mayoría de edad desde las que se celebraron en julio de 2023.

Así, del total de electores extremeños, 859.964 residen en España, mientras que 31.625 están inscritos en el extranjero, según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, la provincia de Badajoz cuenta con 552.081 electores repartidos entre sus 165 municipios, de los que 538.991 residen en España y 13.090, en el extranjero.

En el caso de la provincia de Cáceres, en las elecciones generales de este domingo podrán votar 339.508 electores en sus 223 municipios, de los que 320.973 viven en España y 18.535, en el extranjero.

NUEVE CANDIDATURAS

Los electores extremeño podrán elegir en las elecciones generales de este domingo entre las nueve candidaturas presentadas al Congreso de los Diputados, tanto en la circunscripción de Badajoz como en la de Cáceres.

En concreto, por la provincia de Badajoz concurren nueve candidaturas, que son PSOE, PP, Vox, Frente Amplio, Podemos, Se Acabó la Fiesta, Frente Obrero, Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura y Por un Mundo Más Justo.

En el caso de la circunscripción de Cáceres, los electores podrán elegir entre otras nueve candidaturas, que son PSOE, PP, Vox, Frente Amplio, Podemos, Se Acabó la Fiesta, Partido Comunista de los Trabajadores de España, Frente Obrero y Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura (NEX).

Cabe recordar que en las últimas elecciones generales de julio de 2023, PP y PSOE obtuvieron cuatro escaños cada uno, dos de ellos en cada provincia, y Vox consiguió un diputado por la provincia de Badajoz.