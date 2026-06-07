Un trabajador agrícola resulta herido al tratar de sofocar el incendio de un tractor en una finca de Toril

Archivo - Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. - ALCER - Archivo

PLASENCIA (CÁCERES), 7 (EUROPA PRESS)

Un trabajador agrícola ha resultado herido este pasado sábado al tratar de sofocar el incendio de un tractor con el que estaba trabajando en una finca agrícola de Toril, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil de Cáceres a Europa Press.

Según las primeras informaciones, la persona se encontraba realizando labores de poda con una tijera eléctrica acoplada al tractor cuando, por causas que se investigan, el vehículo comenzó a arder, tal y como ha informado 'El Periódico de Extremadura', que ha adelantado la noticia.

Ante esta situación, el trabajador descendió del tractor con la intención de sofocar el incendio, sufriendo heridas con las cuchillas de la maquinaria que continuaban en funcionamiento.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de servicios sanitarios, que atendieron al herido y procedieron a su estabilización. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, donde ingresó con pronóstico reservado.

La Guardia Civil instruye las correspondientes diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.