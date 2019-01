Trabajadores del comercio de alimentación piden en Badajoz a la patronal que "no bloquee" la negociación del convenio

Publicado 28/12/2018 14:47:56 CET

BADAJOZ, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de trabajadores del sector del comercio de alimentación de la provincia de Badajoz han pedido a la patronal que "rectifique" y que "no bloquee" la negociación del convenio colectivo en una concentración convocada por CCOO y UGT a las puertas del Supermercado La Plaza de Día en el Paseo de San Francisco de la capital pacense.

En declaraciones a los medios, la secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO de Extremadura, Tina Tarriña, ha explicado que se han concentrado porque, tras casi un año entero de negociaciones en el convenio de comercio de alimentación, "ha sido imposible llegar a un acuerdo" que "satisficiera las necesidades" de los trabajadores del sector.

Un colectivo en relación al cual ha redundado que está perdiendo poder adquisitivo porque las subidas que se están reconociendo en el convenio "escudadas en los años de crisis" han sido "mínimas" y por debajo del Índice de Precios al Consumo (IPC) previsto, a la vez que ha criticado que "se ha aprovechado para restar derechos ya consolidados en el convenio" que "poco a poco" les han "ido arañando".

También ha criticado que la "estrategia" de la patronal para este año "ha sido dilatar las negociaciones durante prácticamente todo el año" y "terminar en el órgano mediador, que es el previsto para la solución de conflictos extrajudicales", al que ambas partes han acudido para "intentar ese acercamiento" que no se ha conseguido en la mesa de negociación.

No obstante y aunque han "dejado muchas reivindicaciones en la mesa" para intentar llegar a un acuerdo, ha añadido, "este año no ha sido posible" porque los trabajadores han dicho "basta ya de ceder derechos", de subidas "mínimas" y de que no se traslade la recuperación de las ganancias por parte de las empresas a los trabajadores de un sector que están "altamente precarizados" y que "se ven abocados a hacer más horas" y "sin remunerar".

"Los trabajadores son los que están perdiendo, son los que están arrimando el hombro para salir de la crisis y ahora que hay una recuperación mínima económica, en algunos casos bastante sustancial de algunas de las empresas, no se está trasladando a esas plantillas", ha criticado, a la vez que ha aseverado que por eso se concentran este viernes y se han visto "abocados a romper las negociaciones esperando que la patronal del sector rectifique" y puedan "sacar un convenio que dignifique a las plantillas".

Ha avanzado de igual modo que la próxima concentración está prevista para el 4 de enero en la puerta del Supermercado Al Lado en la carretera de Valverde "esperando esa rectificación",dado que los trabajadores en su opinión han sido "responsables" y piden "una responsabilidad también" a la patronal con la que no les "separan tantas cosas ya", al tiempo que ha vaticinado que, si no rectifica la patronal, mantendrán la "tensión, creciente a poder ser" en los primeros meses del año y no descartan una convocatoria de huelga del sector.

POSTURA DE UGT

Por su parte, el secretario de organización de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Extremadura, Alejandro Alonso, ha afirmado que no entienden que con unos beneficios en el sector del comercio minorista de en torno al 4,5 por ciento "pueden plantear una rebaja de derechos tan grande".

"Realmente lo que pretenden es una subida del 1,7 por ciento no respetando el ANC, el acuerdo que se firmó en el mes de mayo con la CEOE y la Cepyme que entendemos que es de obligado cumplimiento para todas las patronales como mínimo negociador y teniendo en cuenta los beneficios propios del sector podríamos estar hablando de llegar a una subida cercana al 3 por ciento en un sector que realmente puede acreditar que ha tenido un beneficio real del 4,5 por ciento en esta región", ha dicho.

Finalmente, Alonso ha recalcado que no entienden la posición de la patronal o que "argumenten" la competencia desleal de ciertas plataformas o franquiciados de grandes superficies comerciales "para romper las negociaciones", por lo que UGT y CCOO, ha indicado, no van a "ceder en la reivindicación" al considerar que los trabajadores no pueden "seguir pagando la crisis" y las "deficiencias y la mala gestión de muchos centros comerciales".