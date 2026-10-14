Los trabajos para el control del nenúfar en el Guadiana en Badajoz ya han retirado 95.000 metros cúbicos de lodo

Reunión de la Comisión de Seguimiento del Nenúfar Mexicano - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de deslodado para erradicar el nenúfar mexicano del río Guadiana a su paso por Badajoz han permitido la retirada, hasta el momento, de 95.000 metros cúbicos de lodo que se han depositado en graveras de la zona.

Así lo ha dado a conocer el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, tras presidir la Comisión de Seguimiento del Nenúfar Mexicano, con la presencia de representantes tanto de la Junta de Extremadura como del Ayuntamiento de Badajoz y la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

En declaraciones posteriores a los medios, Quintana ha detallado que, desde que se firmó el Protocolo General de Actuación para la erradicación del nenúfar mexicano en el río Guadiana, mantienen este tipo de reuniones, ante las que cree que es importante tener una coordinación entre todas las instituciones, como así lo refleja el convenio rubricado en su momento entre la Confederación Hidrográfica, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz.

En este caso, este miércoles han estado repasando la situación actual, ante lo que ha recordado que el año pasado ya se formalizó el primer contrato a Tragsa por un importe superior a 4,5 millones de euros, de los que ya se han ejecutado 1,4 millones. También el año pasado se ha adjudicado el segundo contrato, de mayor importancia con un importe de 14,3 millones de euros y encargado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Extremadura Verde y Rover Infraestructuras.

En este punto, el delegado ha hecho hincapié en que las obras se están ejecutando paralelamente, tanto el primer contrato de Tragsa, que actúa principalmente en el brazo del Jamaco, como también han comenzado los trabajos, en principio auxiliares, de la citada UTE.

En concreto, ya se han retirado 95.000 metros cúbicos de lodo que se han depositado en graveras de la zona, y "en principio" pueden indicar que "no hay excesivos problemas en cómo se están realizando los trabajos". El nivel del río se ha ido reduciendo y "tiene que bajar todavía un poquito más", pero se están haciendo actuaciones medioambientales para abordar los siguientes tramos, que presentan una "mayor importancia".

(Más información en Europa Press)