Los trabajos de extinción del incendio de Losar de la Vera (Cáceres) se centran en la zona norte por ser la más activa

Incendio forestal en Losar de la Vera a fecha 2 de abril de 2026 - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de extinción del incendio forestal en Losar de la Vera (Cáceres) se centran este jueves, día 2, en la zona norte del fuego por ser la más activa.

Así, el incendio se mantiene activo y en nivel 0, es decir, sin riesgo para la población ni bienes no forestales, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.

Además, las condicionantes de viento son menos desfavorables en esta jornada que en días anteriores, lo que ha permitido a los medios aéreos trabajar "más tiempo" y con "más seguridad".

Continúan trabajando en la zona medios del Plan Infoex, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), y la Junta de Castilla y León.

En concreto, realizan labores en el incendio cuatro unidades de bomberos forestales terrestres, cuatro helitransportadas, dos técnicos de extinción, ocho helicópteros y un avión.