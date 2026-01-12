El transporte urbano por autobús aumenta un 4,6% en noviembre en Extremadura

Imagen de archivo de un autobús urbano - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID/MÉRIDA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús ha subido un 4,6 por ciento en noviembre en Extremadura respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 1.389.000 pasajeros, frente a un aumento del 5,7 por ciento a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución del transporte urbano por autobús ha sido positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Comunitat Valenciana (+13,1 por ciento), Castilla-La Mancha (+7,8 por ciento) y Asturias (+6,5 por ciento) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se han situado País Vasco (+0,3 por ciento), Aragón (+1,6 por ciento) y Canarias (+2,4 por ciento).

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Asimismo, la alta velocidad continúa siendo uno de los tractores de la movilidad en España con un nuevo crecimiento del 11% el pasado mes de noviembre superando los 3,4 millones de pasajeros, según el INE.

Más de 508,7 millones de pasajeros han utilizado el transporte público en noviembre, un 4,5 por ciento más que en el mismo mes del año 2024.

El transporte urbano ha aumentado un 6,8% en tasa anual y el interurbano un 1,2 por ciento. Dentro del interurbano, destaca el incremento del 4,6% en el transporte por autobús.

El transporte urbano ha sido utilizado por más de 318,7 millones de viajeros en noviembre, un 6,8 por ciento más que en el mismo mes del año 2024.

El transporte por metro ha aumentado un 8,5 por ciento en tasa anual y el transporte urbano por autobús ha aumentado un 5,7 por ciento.

(((Más información en Europa Press)))