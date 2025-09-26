Tres detenidos por robar bobinas de cobre de un camión accidentado en Cáceres

CÁCERES, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres hombres acusados de robar 16 bobinas de cobre de la carga que llevaba un camión que había sufrido un accidente e la carretera N-523, dentro del término municipal de Cáceres.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 22 de agosto, cuando un camión con sede social en Polonia sufrió un accidente, tras el que la carga que llevaba, que consistía en 24 bobinas de material eléctrico compuesto de cobre, con un peso aproximado de 6.000 kilos y una valoración económica de 60.000 euros, quedó esparcida por la carretera.

Posteriormente, el conductor del camión accidentado denunció la desaparición de la mercancía, de la que aportó documentación y fotografías del material transportado.

Con esta información, la Guardia Civil puso en marcha la Operación 'Rogaty', en la que agentes del puesto de Sierra de Fuentes, tras inspeccionar la zona, localizaron ocho bobinas ocultas en las inmediaciones, presumiblemente preparadas para su sustracción, e iniciaron un dispositivo de vigilancia.

La vigilancia dió sus frutos el 31 de agosto, cuando dos individuos acudieron al lugar para intentar recuperar el material escondido, tras lo que fueron identificados. Se trataba de dos vecinos de Cáceres, de 45 y 41 años, con antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Posteriormente, el 3 de septiembre, agentes del Equipo ROCA localizaron en una empresa autorizada para la compra-venta de residuos metálicos en Cáceres un saco con 149 kilos de cobre, coincidente con el sustraído, que quedó intervenido y a disposición judicial, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Las pesquisas practicadas revelaron que la venta se había formalizado mediante facturas a nombre de terceras personas, sin el conocimiento de éstas, lo que motivó que dos de los afectados interpusieran denuncia por falsificación documental.

Tras la investigación, el pasado 22 de septiembre, los agentes procedieron en Cáceres a la detención de dos varones como presuntos autores del hurto y el 23 de septiembre, se detuvo igualmente al vendedor del cobre en la empresa de residuos metálicos, implicado en los hechos.

Del total de 24 bobinas transportadas por el camión, hasta el momento, los agentes han podido recuperar 8, ascendiendo a 60.000 euros el valor total del material, según certificación de la empresa propietaria, por lo que la investigación continúa para tratar de averiguar el destino de las 16 bobinas restantes, valoradas en 40.000 euros.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y el material intervenido, ya han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente en Cáceres.