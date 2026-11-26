Momento de la detención - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarrollado una investigación que ha supuesto la detención de tres personas por un robo con fuerza en una vivienda de Logrosán (Cáceres), de la que sustrajeron cinco armas de fuego, 6.000 euros en efectivo y diversas joyas, valoradas en algo más de 40.000 euros, según su propietario.

Los detenidos son dos hombres y una mujer, de edades comprendidas entre los 21 y los 32 años, y la investigación comenzó tras conocer los agentes que se había producido un robo en el interior de una vivienda de Logrosán en la madrugada del pasado 1 de noviembre, en la que tres personas habían accedido a su interior, forzando la puerta de acceso trasera a la misma.

Según manifestó en la denuncia el propietario del inmueble, que no se encontraba en la vivienda en los momentos de robo, le habían sustraído cinco armas de fuego, 6.000 euros en efectivo y diversas joyas que estaban valoradas, según indicó, en algo más de 40.000 euros

Por este motivo, se llevaron a cabo diversas gestiones de investigación dirigidas al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de los presuntos responsables del robo.

Entre las actuaciones realizadas, se practicó una inspección técnico-ocular en el domicilio, con el objeto de localizar y recopilar posibles vestigios o indicios que pudieran resultar relevantes para el desarrollo de la investigación y el esclarecimiento de lo sucedido.

Las pruebas recopiladas por los agentes durante la investigación conducían hacia tres personas, dos hombres y una mujer, como los presuntos autores de los hechos, ha apuntado la Guardia Civil en nota de prensa.

La actuación finalizó el pasado día 16 de noviembre con la detención de las personas objeto de sospecha, a quienes se les atribuía la supuesta comisión de un delito de robo con fuerza por la sustracción las armas de fuego, el dinero y las joyas.

Además, uno de los detenidos, fue investigado recientemente por la supuesta comisión de seis delitos de robo y hurto de gasoil en vehículos estacionados en la vía pública de la misma localidad, coincidiendo estos hechos la misma madrugada en la que se cometió el robo.