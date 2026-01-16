Tres detenidos al ser sorprendidos en un intento de robo en un bar de la barriada de San Fernando de Badajoz

Efectos utilizados en el robo. - POLICÍA NACIONAL

BADAJOZ, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional y de la Policía Local han detenido la madrugada de este viernes a tres varones como presuntos responsables de un delito de robo con fuerza en un bar de la barriada de San Fernando de Badajoz y pertenencia a grupo organizado.

Los hechos se producían pasadas las 1,00 horas cuando en la Sala CIMACC091 de Badajoz se recibía la alerta de una desconexión de alarma de un establecimiento hostelero de la Barriada de San Fernando de Badajoz por motivos desconocidos.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de Seguridad Ciudadana que sorprendieron en el lugar a uno de los detenidos cuando intentaba huir, pero que momentos después fue localizado escondido bajo un vehículo.

Los policías actuantes continuaron la búsqueda de posibles cómplices, descubriendo en los alrededores a otros dos supuestamente relacionados con el hecho, en su caso escondidos entre la vegetación, detalla la Policía Nacional en una nota de prensa.

La puerta de acceso al local había sido forzada, hallando un inhibidor de frecuencias junto con una batería, útiles presuntamente utilizados para la desconexión de alarma, además de diversas herramientas específicamente empleadas para forzar cerraduras.

Estos efectos estaban distribuidos entre los tres supuestos autores, pudiendo determinar que se trataba de un "grupo especializado y perfectamente organizado en este tipo de delitos".

La Policía Nacional destaca el éxito de los mecanismos de coordinación y colaboración con la Policía Local, que ha supuesto la desarticulación de este grupo organizado.

Los detenidos son tres varones de entre 26 y 44 años de edad, todos ellos de esta ciudad y con antecedentes por hechos similares, quienes tras la instrucción del pertinente atestado policial han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.