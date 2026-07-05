Tres intoxicados por inhalación de un disolvente en una finca en Oliva de la Frontera (Badajoz)

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Dos personas resultan heridas de carácter leve y otra de 'menos grave'

OLIVA DE LA FRONTERA (BADAJOZ), 5 (EUROPA PRESS)

Tres personas han sufrido una intoxicación por inhalación de un disolvente en una finca situada en el término municipal de Oliva de la Frontera (Badajoz).

Los hechos han ocurrido en torno a las 11,52 horas de este domingo, según ha informado el 112 Extremadura.

Hasta el lugar se han desplazado un helicóptero, efectivos del Punto de Atención Continuada de Oliva de la Frontera, una ambulancia y una unidad de soporte vital básico, todos ellos del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como una dotación de la Cruz Roja, una patrulla de la Guardia Civil y una dotación de bomberos.

Los afectados ya han sido trasladados al Hospital Universitario de Badajoz. Dos de ellos, un varón de 62 años y otro de 37 años, presentan un pronóstico leve, mientras que la tercera persona, una mujer de 59 años, presenta un pronóstico de 'menos grave', según ha especificado el 112.