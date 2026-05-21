Tres nuevas detenciones elevan a seis las personas arrestadas por la muerte del cantaor Matías de Paula

Archivo - Coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a otras tres personas más por su presunta relación con la muerte del cantaor flamenco Matías de Paula el pasado viernes en Villanueva de la Serena.

Con estas detenciones, ascienden ya a seis las personas arrestadas por este suceso, según ha confirmado la Policía Nacional en declaraciones a Europa Press.

Los detenidos se encuentran en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial, que podría ser previsiblemente este viernes, día 22.