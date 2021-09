Tributo eterno de 'God save the Queen' a Freddie Mercury en el milenario Teatro Romano de Mérida

MÉRIDA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda argentina 'God save the Queen' ha desgranado un tributo al grupo que lideró Freddie Mercury en un concierto en el Teatro Romano de Mérida incluido en el Stone & Music Festival.

Un tributo para revivir temas tan míticos como 'Magic', 'Another' o 'Bohemian Rhapsody', ante un público entregado pero respetuoso con las normas sanitarias, acompañando con palmas y los legendarios "eeeeooo" que transportaron directamente a los asistentes a un directo de Queen.

Un viaje el tiempo de dos horas de duración, en el que la emoción y la pasión que Freddie Mercury se descargaron sobre el escenario del monumento emeritense con una interpretación al detalle de la banda tributo considerada como la número cuando se trata de revivir al grupo británico.

Un show apto para los más nostálgicos y adaptado para todos aquellos que nunca pudieron disfrutar de un directo de la banda original. Pablo Padín, con su parecido físico y su energía para recorrer todos los rincones del escenario, es el Freddie Mercury argentino.

Francisco Calgaro en la guitarra, coros y teclado, Matías Albornoz con batería y coros y Ezequiel Tibaldo en el bajo, quienes imitan a la perfección a los originales Brian May, John Deacon, y Roger Taylor.

Entre ovaciones llegó el cambio de ropa y con ellos recordamos momentos históricos con temas como 'Radio Ga-Ga', 'Big Spender', o 'We are the champions'. Para despedirse, Padín se colocaba la corona y esa bata de cola que Mercury convirtió en uno de sus sellos de identidad y God Save the Queen se quedó para siempre entre las piedras milenarias del Teatro Romano.

Como en cada cita del certamen, antes del concierto la banda argentina pasaba por el set de prensa de Stone&Music Festival para recibir la Stone M, en esta ocasión de un particular 'Mercury' emeritense, Andrés Lázaro, cantante y showman local que, emocionado hacía la entrega.