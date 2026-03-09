La UCO interroga a dos personas en relación con la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos

Archivo - Francisca Cadena Márquez, desaparecida en Hornachos - CRUZ ROJA EXTREMADURA - Archivo

BADAJOZ, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han interrogado este lunes a dos personas en el marco de la investigación que sigue por la desaparición de Francisca Cadenas en la localidad pacense de Hornachos.

La Guardia Civil ha tomado declaración a estas dos personas este lunes en el Acuartelamiento de Zafra, según señalan fuentes de la Guardia Civil, que apuntan que por el momento no hay detenidos.

Cabe recordar que la UCO se ha hecho cargo de la investigación de la desaparición de Francisca Cadenas el 9 de mayo de 2017, cuando se le perdió la pista a solo unos metros de su casa en Hornachos.