La UEx afronta el curso 2025/2026 con más alumnos y con el reto de conseguir una mejor financiación

Acto de apertura del curso 2025/2026 de la Universidad de Extremadura, que se ha celebrado en el complejo cultural San Francisco de Cáceres

Se impartirán 62 títulos de grado, 15 dobles grados, 44 másteres oficiales y más de 60 títulos propios

CÁCERES, 10 Sep.

La Universidad de Extremadura (UEx) ha celebrado este miércoles en Cáceres el acto institucional de apertura del curso 2025/2026 que afrontará con más de 20.000 alumnos matriculados en grados, másteres y doctorados, de los que 3.954 son nuevos estudiantes. Además, encara el reto de conseguir una mejor financiación y saldar el déficit acumulado, que supera los 14 millones de euros, debido a los costes por la gratuidad de matrícula para los alumnos que superan un curso.

Con un presupuesto de 209,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,5% respeto al año pasado, la oferta académica para este curso será de 62 títulos de grado, 15 dobles grados, 44 másteres oficiales y más de 60 títulos propios. La plantilla está en torno a los 1.800 trabajadores, de los que cerca de mil son personal técnico de gestión, administración y servicios, y unos 800 personal docente o investigador.

El acto de apertura del nuevo curso ha tenido lugar en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña con la presidencia del rector de la UEx, Pedro Fernández, que ha estado acompañado de la directora general de Universidades de la Junta de Extremadura, Esther Muñoz, y otras autoridades de diversas instituciones.

Tras la lectura de la memoria del curso pasado por parte del secretario general de la UEx, Francisco Álvarez, se ha procedido a la investidura de los nuevos doctores y después el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho, Clemente Juan Checa, ha pronunciado la lección inaugural con el título 'La financiación singular para Cataluña, cínica instrumentalización del lenguaje para disfrazar un privilegio fiscal".

Sobre este asunto, Checa ha explicado en declaraciones a los medios antes de su alocución, que en la Constitución Española "no hay ninguna norma que habilite o permita" que Cataluña pueda tener una financiación similar a la del País Vasco o Navarra, por lo que, a su juicio, habría que modificar la Carta Magna y "otras leyes" para poder aprobar esa financiación "singular".

Además, ha advertido que este sistema podría perjudicar a otras comunidades autónomas como Extremadura, porque "si disminuyen los fondos que el Estado tiene a su disposición para ayudar a aquellas comunidades autónomas más pobres", el dinero que estas reciben también puede menguar ya que "los fondos que el Estado tiene para contribuir a la solidaridad de aquellas regiones más pobres va a ser menor, por lo cual al ser menor, menos cantidad nos va a tocar a las comunidades más pobres, o sea que indirectamente sí que nos va a suponer un problema", ha indicado.

FINANCIACION "INSUFICIENTE"

Por su parte, el rector Pedro Fernández se ha referido a la financiación de la UEx, la cual considera "insuficiente", aunque ha reconocido el "esfuerzo" realizado por el Ejecutivo regional para aumentarla situándola cerca de cubrir la totalidad de los gastos de personal.

"Es también relevante que se hayan aportado fondos para cubrir parcialmente la bonificación de matrícula de la que se benefician nuestros estudiantes que obtienen un suficiente rendimiento académico", pero "aún quedan mejoras importantes en cuanto a financiación que es prioritario implementar, entre ellas aportar la totalidad de la bonificación de matrícula y compensar la deuda existente".

Por todo ello, Fernández ha confiado en que el anuncio realizado por la presidenta de la Junta de Extremadura sobre un plan de financiación estable y plurianual para la UEx "sea puesto en marcha y hecho efectivo, permitiendo con ello poder planificar de una manera racional nuestras actividades y optimizar nuestra gestión a corto y medio plazo".

En otro momento de su intervención, el rector ha indicado que entre los objetivos prioritarios de la UEx se encuentran el de incrementar y actualizar la oferta formativa "haciéndola acorde a las necesidades actuales de un mercado laboral cada vez más demandante, especializado y competitivo" para "retener el estudiantado extremeño" y captar estudiantes foráneos.

Fernández se ha referido a la "creciente preocupación" que existe entre las universidades públicas "por la rápida proliferación de nuevas universidades privadas", 27 desde 1998 frente a ninguna pública.

"Con contadas excepciones en las que se aplican criterios de exigencia, rigor, calidad y formación investigadora, una mayoría de estas instituciones privadas se rigen por criterios dispares respecto a la calidad, acreditación del profesorado y verificación, seguimiento y evaluación de titulaciones, teniendo además una actividad investigadora marginal o en ocasiones nula", ha explicado.

Por el contrario, la universidad pública española, entre las que se encuentra la UEx, debe cumplir dichos requisitos por lo que Fernández ha pedido que "se apliquen los mismos estándares, exigencias y criterios de calidad a los que está obligada la UEx" para competir "en igualdad de condiciones y no en una situación de desventaja con respecto a dichas universidades privadas, circunstancia que ya se viene haciendo patente en otras regiones de España".

En su intervención, ha recordado que a lo largo del curso 2024-2025 se ha llevado a cabo el reajuste de la plantilla del PDI que ha supuesto elaborar, aprobar y poner en práctica el Plan de Dedicación Académica (PDA), y "se han realizado esfuerzos para ajustar la estructura de la gerencia y la relación de puestos de trabajo del personal técnico de gestión, administración y servicios a nuestras necesidades actuales y a la mejora de procesos".

Por otro lado, se ha aprobado el Plan Estratégico 24-26 que establece los ejes prioritarios y los objetivos prioritarios para la UEx en el corto, medio y largo plazo; y también se han mejorado instalaciones e infraestructuras en los campus universitarios y se ha ampliado el programa de mejora energética, además de crear la Sede Electrónica y la puesta en servicio de herramientas de Inteligencia Artificial y de Ciberseguridad.

La directora general de Universidades de la Junta, Esther Muñoz, ha excusado la ausencia de la presidenta de la Junta de Extremadura y de la consejera de Educación por "circunstancias sobrevenidas y absolutamente ineludibles", al tiempo que ha incidido en el compromiso del Ejecutivo regional con la universidad pública por la que "apuesta firmemente" y trabaja para "mejorar su financiación".

"El año pasado fue el primero en el que la universidad recibió fondos concretos para compensar la exención de tasas académicas que nunca se había compensado. En este año 2025, y a pesar de la situación presupuestaria, la Junta volverá a compensar esa exención e incrementará la cuantía de manera bastante importante", ha avanzado Muñoz.

Asimismo, ha recalcado que el Gobierno de Extremadura impulsa políticas que permita a los jóvenes "lograr oportunidades reales de desarrollo profesional en nuestra tierra si así lo desean". "Que nuestros jóvenes se formen aquí, en nuestras aulas, convencidos de que es el mejor lugar en donde pueden formarse y facilitándoles que desde aquí puedan complementar su formación con estancias en otros centros nacionales y extranjeros", ha dicho.

Al acto han asistido el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena; la vicepresidenta de la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y el expresidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, entre otros.