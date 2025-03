UGT Extremadura achaca a la "extremísima polarización política" la falta de acuerdo este año en el manifiesto del 8M

Asociación Malvaluna recibe los Premios 8 de Marzo Isabel Expósito Agúndez por sus tres décadas de lucha por los derechos de la mujer

MÉRIDA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha lamentado la falta de acuerdo de los partidos en cuanto a la elaboración de un manifiesto con motivo del 8M de este año en la región, algo que achaca a la "extremísima polarización política" que lleva a que "no se ponen de acuderdo absolutamente en nada".

"Evidentemente, a mí no me parece bien", ha espetado sobre la falta de acuerdo en esta materia la sindicalista, quien ha recordado que, excepto Vox, que "es la ultraderecha y niega entre otras cosas la violencia machista", el resto de partidos sí hasta ahora que venían apoyando un manifiesto conjunto, y ha considerado que la situación de este año "es consecuencia de la extremísima polarización política" existente que lleva a que "no se ponen de acuerdo absolutamente en nada".

De este modo se ha manifestado Sánchez en declaraciones a los medios este miércoles en Mérida con motivo del acto de entrega a la Asociación Malvaluna de los Premios 8 de Marzo Isabel Expósito Agúndez.

Por su parte, la técnica de la Asociación Malvaluna Alicia Ledesma Quintana, se ha mostrado "muy agradecida" por el reconocimiento de UGT que recibe este miércoles Malvaluna por sus más de tres décadas de trabajo en pro de los derechos de las mujeres.

Asimismo, en cuanto a la situación de división entre los partidos de cara a la firma en Extremadura del manifiesto con motivo del 8M, la técnica de Malvaluna ha valorado que aunque las formaciones políticas "no tengan un mensaje claro", las entidades y organizaciones sociales "sí" que lo tienen, aunque ha recalcado la importancia de "mandar un mensaje claro a la ciudadanía y los partidos políticos" en favor de la defensa de los derechos de las mujeres.

(((Más información en Europa Press)))