UGT Extremadura lamenta "retrocesos políticos y sociales" en 2025 y fija como retos a la vivienda, el SMI y la sanidad

MÉRIDA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha lamentado este viernes que 2025 haya sido un año en el que, pese a los "avances económicos", se han registrado "retrocesos políticos y sociales" en la región.

"Para nosotros el año que ha terminado terminó no de la peor manera posible, pero casi", ha reflexionado Sánchez durante el balance de UGT Extremadura con relación al año 2025 y el anuncio de los retos que identifican para 2026.

En concreto, la secretaria general se ha referido a los comicios autonómicos del pasado 21D calificándolos de unas elecciones "frustradas", en términos de "gobernabilidad", de las cuales les preocupa el "avance de la ultraderecha" en la región.

A su vez, Sánchez ha mirado a 2025 como un año con presupuestos prorrogados por cuenta de, ha subrayado, una falta de "impulso político real" que, a su juicio, sí se hizo latente a la hora de derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura y de avanzar hacia una "regresividad fiscal" que "aumenta la desigualdad".

