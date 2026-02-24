UGT SP urge una investigación y "refuerzos inmediatos" tras el incendio en la Residencia La Granadilla de Badajoz

Residencia La Granadilla de Badajoz - UGT SP

BADAJOZ, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Servicios Públicos Extremadura ha reclamado a la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura la puesta en marcha de una investigación y medidas urgentes tras el incendio ocurrido este pasado domingo en el Centro Residencial La Granadilla de Badajoz.

El sindicato advierte, tras conversaciones con los trabajadores del centro, de "fallos de seguridad, carencias en prevención y falta de personal", que se dan especialmente en fines de semana y que "comprometen la seguridad" de los usuarios y de la plantilla.

UGT considera, a través de nota de prensa, que la situación vivida fue de "extrema gravedad" y que "ha puesto de manifiesto deficiencias estructurales, organizativas y preventivas" que, según sostiene, vienen siendo denunciadas desde hace tiempo.

El sindicato ha señalado que el personal del centro le ha trasladado tras el incendio que no se activó el sistema de detección contra incendios y que el sistema de megafonía "falló inicialmente, lo que dificultó la comunicación interna y la correcta gestión de la emergencia".

El sindicato denuncia además que, pese a existir un Plan de Autoprotección, muchos profesionales no contaban con formación adecuada en emergencias ni habían participado en los simulacros correspondientes, evidenciando una falta de preparación ante situaciones de riesgo.

A esto se une, según UGT, que la evacuación resultó "extremadamente dificultosa" por la necesidad de movilizar a personas encamadas y/o en sillas de ruedas y por la existencia de barreras arquitectónicas, como escaleras, que "dificultaron una salida rápida y segura".

"DEFICIENCIAS DE MANTENIMIENTO"

A estas circunstancias se suman, según el sindicato, "deficiencias de mantenimiento (humedades, desprendimientos y otros deterioros) que ponen en riesgo la seguridad y salud" de trabajadores y usuarios, señala UGT SP.

Asimismo, denuncia una "falta estructural de personal", agravada especialmente en fines de semana, cuando "se trabaja bajo mínimos", lo cual impide "garantizar una atención adecuada y una respuesta eficaz ante emergencias".

UGT añade que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Extremadura no cuenta con recursos humanos y medios suficientes, lo que "dificulta una intervención preventiva eficaz por parte de la Administración".

Además, alerta de "daños psicológicos en la plantilla, con síntomas de ansiedad, estrés y otras afecciones derivadas de lo ocurrido", por lo que solicita la investigación de los hechos; medidas para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad; refuerzo de la formación y de los simulacros; un plan urgente de mantenimiento integral del centro; el refuerzo del Servicio de Prevención; la evaluación de riesgos psicosociales y apoyo psicológico, y el aumento inmediato de personal, especialmente en fines de semana y festivos, garantizando ratios seguras y adecuadas.